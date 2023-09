Ancona | cade da un lucernario della fabbrica da un’altezza di 10 metri | muore un operaio

(Di martedì 5 settembre 2023) Stava lavorando all’interno di unaquando è caduto da un, dadi circa dieci. È morto così unmartedì mattina ad. Sul posto – in via Fioretti, nella zona Baraccola – oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia. La dinamica dell’incidente mortale è in fase di ricostruzione. Si tratta del secondo morto sul lavoro nel giro di poche ore. Nel Viterbese un cedimento di una controparete ha travolto due operai uccidendone uno di 54 anni a Corchiano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Infortunio mortale sul lavoro stamattina ad. Un operaio che stava lavorando all'interno di una fabbrica in via Fioretti, nella zona Baraccola, è caduto da un lucernario, da un'altezza di circa dieci metri d'altezza, ed è deceduto.

