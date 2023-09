Amato | La politica può ancora fare molto perché la vicenda di Ustica sia chiarita

(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - "Dopo aver letto tutto quello che è stato scritto, non ho ritrattato niente". Giulianointerviene alla Stampa estera sulle sue dichiarazioni dei giorni scorsi sulla strage di. "Non ho mai detto che stavo dando la verità" sulla tragedia, aggiunge. "Ho detto che portavo avanti una delle ipotesi, specificando che io non avevo alcuna verità da offrire, e che il mio scopo era quello di provocare un avvicinamento alla verità". "Non ho detto a Macron di chiedere scusa, ma che sono scemo? Ho chiesto di occuparsi della cosa", ha poi aggiunto. "Ho trovato singolare che in questi giorni sia stato detto che laconnon c'entra. Lapuò, se vuole,ladi ...

Così l'ex presidente del Consiglio, Giuliano, intervenendo alla Stampa estera, dopo l'intervista alla Repubblica sulla strage del Dc9 dell'Itavia del 27 giugno 1980. 5 settembre 2023... ha voluto dire una cosa non vera, che è una cosa che spesso insi fa ma non risponde alla verità'.ha poi chiarito di non aver sentito il premier Giorgia Meloni dopo le sue ...Ai generali italiani: chi sa qualcosa parliha lanciato poi un appello 'ai generali italiani, che hanno vissuto questa vicenda e che sono ancora vivi e vogliono oggi mettersi in condizioni di ...

Ustica, Amato: "Non ho detto di avere la verità" | "Macron ci tolga dubbi su base francese a Solenzara" TGCOM

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Scherza Giuliano Amato a conclusione della conferenza stampa alla Stampa Estera, rispondendo a una domanda sul futuro che sogna, dopo aver elencato una serie di sogni politici. "Vorrei tanto che ...