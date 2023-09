Amato e i misteri di Ustica | “Non ho detto di avere la verità Macron ci liberi dai dubbi su Solenzara”

(Di martedì 5 settembre 2023) Dopo l'intervista a "Repubblica" e le polemiche, Giulianosi prende le luci della ribalta nella sede della Stampa estera. Sale in cattedra e afferma: "La politica può fare ancora molto, se vuole, per chiarire la vicenda die non èche sia necessariamente la politica italiana, potrebbe anche essere quella francese: se ho ilo che 40 anni fa da un mio aeroporto sia partito un aereo che, pur involontariamente, ha compiuto un disastro simile, non ho bisogno che me lo chieda l'Italia per intervenire. Al giovane presidente, che aveva due anni all'epoca, mi rivolgo quindi da amico invitandolo a liberarci dalla questione

... per pacificare il mondo in cui viviamo e per legare a questi giovani consegnando loro un mondo nel quale isono finiti e le verità si cercano", le parole di Giuliano, in occasione di ...Alla domanda di cosa direbbe al presidente franceseha replicato: 'A Macron direi abbiamo ...possibilità di ' pacificare il mondo in cui viviamo ' consegnando un mondo in cui 'questisono ...Il riferimento di Giuliano, che oggi ha risposto alle domande dei giornalisti nella sede della Stampa estera, è alla base militare francese in Corsica, luogo di uno deidel caso: da lì ...

La lettera di Giuliano Amato su Ustica e l’appello a Macron Linkiesta.it

Aggiungerei anche quello che ha detto la sua Ministra, per pacificare il mondo in cui viviamo e per legare a questi giovani consegnando loro un mondo nel quale i misteri sono finiti e le verità si ...«Non ho chiesto a Macron di scusarsi, sarei scemo, ma di occuparsi della vicenda». «Se il pilota dell’aereo che sparò il missile è ancora vivo, o altri che volarono lì intorno, potrebbero farlo, senza ...