Amarena non c’è più | se ora la giustizia avallerà questi comportamenti | avremo perso tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023)non c’è più, purtroppo. Uccisa da un uomo, materialmente; un uomo che in maniera sprovveduta ha premuto il grilletto di un fucile, preso da un armadietto chiuso a chiave, caricato con proiettili situati in un altro armadietto pure chiuso a chiave. Almeno questa è la procedura di chi detiene armi per la caccia. E quindi è stato un atto volontario, cercato e studiato; male sicuramente, viste le conseguenze che ora l’uomo dovrà subire. Ma vorrei soffermarmi sulla campagna di odio che si è insinuata in Italia contro gli orsi e i lupi in generale, instillata da una politica incapace di creare una cultura di conoscenza, di convivenza e rispetto. Qui in Trentino gli orsi e i lupi sono visti come un problema politico da risolvere, non da gestire; e l’attuale governo locale non ha la minima intenzione di avviare percorsi di dialogo e confronto, perseguendo solo il dogma ...