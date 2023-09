AltraBenevento | “Acqua del Biferno sprecata per allagare le aiuole della zona alta della città”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ieri sera, 4 settembre, mentre il Comune annunciava che avrebbe razionato l’nelle abitazioniparteper carenza idrica, l’impianto pubblico per innaffiare allagava l’aiuola tra via Meomartini e via Nenni, vicino alla chiesa dei Cappuccini, i marciapiedi e le strade vicine”. Così in una nota Gabriele Corona, movimento “Altra Benevento è possibile”. “Lo spreco dibuonissima delper innaffiare, da noi già segnalato, si è verificato più volte – scrive – nel corso di questa estate caldissima nonostante il presidenteGesesa, l’avv. Domenico Russo, avesse assicurato che non sarebbe più accaduto. Quell’aiuola è stata data in “affido” ...