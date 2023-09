Allora te la sei cercata Maurizio Crozza imita Giambruno | un terremoto politico? | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Venerdì 22 settembre (alle 21.25 su il Nove) riparte Fratelli di, e il comico genovese - il cui show va avanti dal 2017 riparte con nuovezioni, tra cui quella del giornalista Mediaset Andrea, compagno della premier Giorgia Meloni.ha scelto proprioper la pubblicità in cui annuncia l'inizio della nuova stagione e tra le battute spicca questa: "Hai tutto il diritto di nascere donna, però te la sei!". Il giornalista, 41 anni, milanese, negli ultimi giorni è stato al centro di alcune polemiche (scatenate dalla sinistra) per alcune sue affermazioni in studio a Diario del giorno, il programma che conduce su Rete 4, in merito allo stupro di Palermo in cui una 19enne sotto effetto di alcol sarebbe stata violentata da ...