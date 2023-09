“Alla Rai” Barbara D’Urso | nel suo silenzio a parlare è il più importante agente della tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 settembre 2023) Disoccupata di lusso e fino al 31 dicembre sotto contratto con Mediaset perqualcosa dipotrebbe essereporta., che ieri deve per forza aver visto l’esordio di Myrta Merlino e Pomeriggio 5, ha deciso di lasciare l’Italia in direzione di Londra dove, fa sapere, studierà l’inglese per un periodo. Per Carmelita l’estate del 2023 non è tutto da dimenticare, è arrivato infatti l’abbraccio di un ‘vecchio nemico’, Lucio Presta. >“Un flirt con lui?”. Bianca Berlinguer e il vip dello spettacolo, lei spiega tutto: “Cosa è successo tra noi” Ospite di Nunzia De Girolamo in occasione del DigitHon, la manifestazione che si è tenuta a Bisceglie nei giorni scorsi, Presta ha detto: “è stata una nemica amatissima per molti ...