Alex Palou | quando la IndyCar parla spagnolo

Questo perché la IndyCar 2023 il nome del suo padrone lo ha già trovato:. Un bis dopo quello del 2021, un titolo ad un certo punto previsto ma assolutamente strameritato: il campionato ...CAMPIONE E' stato assegnato sul circuito di Portland il titolo di campione 2023 dell'Indycar Series e ad aggiudicarsi la corona è stato. Lo spagnolo bissa il titolo del 2021, chiudendo i giochi con una gara d'anticipo sulla chiusura stagionale di Laguna Seca dominando la corsa in Oregon. Il portacolori del team Ganassi ha ...Portland 2023, l'ordine di arrivo POS. PILOTA TEAM GIRI 1Chip Ganassi 110 giri 2 Felix Rosenqvist Arrow McLaren +5.435 3 Scott Dixon Chip Ganassi +8.066 4 Pato O'Ward Arrow McLaren +19.057 5 Josef Newgarden Penske +21.083 6 Rinus VeeKay Ed ...

A Portland Palou chiude i giochi: campione Indycar 2023 La Gazzetta dello Sport

PORTLAND, Oregon — Alex Palou wore a McLaren papaya-colored shirt at the Miami Grand Prix in May and a $1 million Richard Mille custom watch adorned his wrist. Given only to McLaren’s F1 drivers, the ...Leggi su Sky Sport l'articolo IndyCar, Palou è campione: negli States si festeggia aspettando il Made in Italy ...