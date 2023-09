Alcaraz è troppo forte | finisce agli ottavi la favola di Arnaldi

(Di martedì 5 settembre 2023) L’italiano dà tutto quello che ha, ma il campione in carica è di un altro pianeta: resta comunque un grande torneo quello del 2001 Nessun miracolo, perché questo serviva. Matteosaluta gli Us Opendi finale: troppa la differenza tra l’azzurro e il campione in carica Carlosche vince il match Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...così ai quarti di finale degli Us Open dove se la vedrà con il campione in carica Carlos. ... Us Open, pubblicorumoroso: Medvedev furioso Non si tratta del primo episodio in questa ...La prima l'aveva completata un anno fa, ai quarti del Roland Garros, contro Carlos. Fu la ... Frustrato, Sinner protesta perché il tedesco si prenderebbetempo tra un punto e l'altro e ...E intantopuò dormire sonni tranquilli in hotel mentre il suo prossimo avversario esce ... Ancora poche prime e con una palla cortaalta, un rovescio in rete e infine una volée alta ...

Arnaldi da applausi ma Alcaraz è troppo forte e ora aspetta Zverev-Sinner Tuttosport

L'altoatesino cede infatti ad Alexander Zverev dopo un'autentica maratona da 4h41', che vede Jannik lottare ripetutamente contro i crampi e inseguire troppo spesso nel punteggio ... Sarà Zverev (12) ...Lo scoglio Carlos Alcaraz è troppo alto per il 22enne sanremese, che saluta gli Us Open agli ottavi dopo una splendida avventura ...