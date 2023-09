Alberto Angela | “Il mio asso nella manica | la mia squadra straordinaria”

Leggi su tvzoom

(Di martedì 5 settembre 2023) “lo, un gladiatore nel Colosseo tv non faccio spot né scelte facili” La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 33 Non è facile svelare la grande bellezza, spiegare la cultura immutabile nei secoli, la cultura alta che, seppur lontana, aiuta ad attraversare l’epoca attuale.e prima Piero e poi insieme, gli, hanno speso la vita nell’impegno della divulgazione. Distributori di sapere che con loro diventa accessibile. «Porto avanti la tv che ho conosciuto da piccolo e vedevo con papà. Perché anche latradizione è cultura».torna su Rail in prima serata giovedì 7 con “Ulisse, il piacere della scoperta”, quattro nuove puntate votate al recupero di luoghi magici e personaggi iconici del passato. «La prima puntata è dedicata alla Giordania, da Petra, la città meravigliosa dei Natabei, dimenticata per secoli e poi riscoperta ...