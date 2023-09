Al “Cimarosa” la masterclass col sassofonista Comoglio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tra classico e contemporaneo” è il titolo della tre giorni di, con il coordinamento artistico del Maestro Damiano Grandesso, che da giovedì 7 a sabato 9 settembre vedrà al Conservatorio «Domenico» ilDaniele. Docente del Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano, all’attività di insegnante ha affiancato quella di session man in studio, con varie prestazioni dal vivo e collaborazioni con i più svariati artisti: Renato Zero, Jovanotti, Raf, Fabio Concato, Elio e le Storie Tese, Demo Morselli, Daniele Silvestri, Adriano Celentano. Oltre alle collaborazioni con l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra Sinfonica della RAI di Torino e come solista con l’Orchestra Internazionale al Festival Mondiale. E nell’ambito ...