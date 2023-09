AIA | Rocchi | «Sono arrabbiato | i nostri arbitri troppo maltrattati»

(Di martedì 5 settembre 2023) Le parole del designatore arbitrale: «Possbagliare, molte volte io ho sbagliato; dobbiamo avere diritto di sbagliare e di essere rispettati» Il designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca, a margine dell’evento del memorial Vincenzo Orlandini a Roma, ha parlato delle recenti polemiche arbitrali. Di seguito le sue parole. «Idevono avere forza. In questi giorni miperché ho visto miei ragazzi; so quanto lavorano, so che danno il sangue. Possbagliare, molte volte io ho sbagliato; dobbiamo avere diritto di sbagliare e di essere rispettati. Il recente incontro con gli allenatori è stato bellissimo. Chiunque, dai dilettanti alla A, vuole in un arbitro la forza, la ...

inoltre, il sindaco della capitale Gualtieri ha incontrato in Campidoglio il presidente dell'Carlo Pacifici e il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B Gianluca. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro a Lissone tra il presidente dell', Carlo Pacifici , il designatore arbitrale , Gianluca, e gli allenatori di Serie A . Due ore a vedere video, confrontandosi sulle linee generali ma anche soffermandosi sugli episodi

Oggi in Campidoglio si è svolto il memorial Vincenzo Orlandini organizzato dalla Sezione romana dell'Aia. Oltre a Gianluca Rocchi, ha preso la parola anche Claudio Lotito, presidente della Lazio:"Ci ...Gianluca Rocchi, ospite in Campidoglio, ha difeso tutti gli arbitri dei quali è il designatore: "In questi giorni mi sono arrabbiato perché ho visto miei ragazzi maltrattati: so quanto lavorano, so ...