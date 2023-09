Aia | Pacifici | “Gli arbitri non possono essere considerati lavoratori sportivi”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 settembre 2023) “Questa nuova legge sul lavoro sportivo mi preoccupa. Noinon lavoriamo nello sport, ma lavoriamo per lo sport. Ci sentiamo e siamo volontari per il calcio, e non possiamosolo perché prendiamo un gettone di presenza che a malapena copre le spese. Sono convinto che potremmo trovare una soluzione con il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi”. Queste le parole del presidente dell’Aia, Carlo, all’evento del Memorial Orlandini in Campidoglio, così come riporta l’Ansa: “Dobbiamo mettere fuori dalla porta i violenti, non giustificarli. Non sono 400 persone che fanno il futuro del nostro calcio. Devono uscire fuori dal nostro mondo. Vogliamo che il calcio rimanga uno sport pulito”. E ancora: “Ci troviamo di fronte a preoccupante disagio ...