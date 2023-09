Agresti | «Inter con più doppioni del Milan! Sarà Derby intrigante»

(Di martedì 5 settembre 2023)si concentra sugli organici forti die Milan, con i nerazzurri messi leggermente meglio. Non ha dubbi sullo spettacolo del? Stefano, su Radio Sportiva, si aspetta un grande: «L’ha effettivamente molte soluzioni in tutti i ruoli, il Milan sta sorprendendo per le soluzioni che sta trovando Pioli. Forse il Milan non ha le alternative che ha l’, non ha un doppione in tutti i ruoli, ma allo stesso tempo ha colpito l’efficacia del gioco rossonero. Ci aspetta unmoltosotto tutti i punti di vista. Credo sia il meglio che possa offrire il nostro calcio attualmente».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

Secondo, l'avrebbe potuto investire i 35 - 40 milioni destinati a Lukaku su un altro attaccante. Non sarebbero stati sufficienti per acquistare un fuoriclasse, ma si poteva provare a ...... sulla questione è intervenuto anche il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Stefano, ... L'era d'accordo su tutto, la mia sensazione è che alla fine si verranno incontro per chiudere l'...

Agresti: “Caso Samardzic conferma una cosa. Inter ha avuto forza di non cedere” fcinter1908

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così della sconfitta della Roma di ieri contro il Milan: "Il Milan non è stato perfetto soltanto perché non ha ucciso ...Le parole del giornalista: "La Roma continua a non avere un'identità di gioco. Aouar non va lasciato in panchina" ...