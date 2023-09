Aggressioni ed intimidazioni al Sindaco di Monte di Procida

(Di martedì 5 settembre 2023) Ildi Pozzuoli, Gigi Manzoni, esprime solidarietà verso Giuseppe Pugliese,didi, che nelle ultime settimane è nel mirino di atti vandalici ed intimidatori. “Episodi come quelli che stanno accadendo adicontro ilPeppe Pugliese sono inaccettabili – scrive Manzoni in una nota – Esprimo la mia Il Blog di Giò.

"Il ruolo del giornalista, sentinella dell'informazione e della cronache di ogni società che si rispetti, non può essere scalfito o minimamente messo in discussione da vilidi alcun tipo. Al giornalista Cesare Minniti e alla redazione dell'emittente televisiva reggina dell'editore Eduardo Lamberti Castronuovo, la più sincera solidarietà del ...La politica della solidarietà è forse una delle cause di tali. C'è bisogno di ricucire un rapporto tra cittadini e istituzioni, c'è bisogno di farlo nella verità ma ......dalle Istituzioni centrali senza gli strumenti necessari per fronteggiare le difficoltà crescenti di fasce di popolazioni sempre più ampie e fatte spesso oggetto died. ...

Giornalista di Rtv aggredito, la solidarietà del presidente del ... CityNow

Il sindaco Peppe Pugliese: “È la terza volta che accade. Ora basta”. Il primo cittadino ha denunciato ai carabinieri. Poco tempo fa un incendio ha colpito la sua casa. La solidarietà del sindaco di ...Continuano i messaggi di solidarietà al collega Cesare Minniti da parte di enti e istituzioni a seguito della villa aggressione subita giorno 31 agosto.