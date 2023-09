Ag Rugani | 'Rinnovo con la Juve? C'è un'idea di massima'

Commenta per primo Davide Torchia , agente di Daniele, difensore della Juventus , intervistato da TuttoJuve.com parla del suo assistito: 'Come ... Sul: 'Non c'è stato alcun incontro con ...Commenta per primo Rinnoviamo Perché no. Senza fine sembra la storia di Danielee la Juve . Pur essendo stato uno dei più criticati negli anni per quell'ingaggio fuori dalla portata per chiunque, 3 milioni netti più bonus, sicuramente fuori dai parametri di uno che alla ...Basti pensare chesta là per il tecnico e quando questi non c'era è stato mandato in ...e anche in questo caso il ritorno del tecnico non solo l'ha fatto restare ma l'ha portato ad un...

Juve-Rugani, il rinnovo si può fare. Ecco come Calciomercato.com

Daniele Rugani con molta probabilità sarà ancora un giocatore della Juventus. A confermalo è stato Davide Torchia, agente del difensore bianconero, durante un’intervista a TuttoJuve.com. L’agente del ...Daniele Rugani vuole restare alla Juventus e la società sta lavorando al suo rinnovo, ma è spuntata una condizione che il calciatore dovrà accattare per restare ...