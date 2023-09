Ag Amrabat | «Hai realizzato il tuo sogno | l’Old Trafford ti aspetta»

(Di martedì 5 settembre 2023) Le parole dell’agente dial suo assistito sul suo trasferimento del Manchester United: «Il teatro dei sogni ti» El Boustati, agente di Sofyan, con un lungo messaggio sui social ha parlato del trasferimento del centrocampista al Manchester United. Di seguito le sue parole. «Hai fatto unche ti ha visto giocare sotto le luci nel ‘teatro dei sogni’. Hai riposto in me la tua fiducia perché queldiventasse realtà, e da 15 anni facciamo questo viaggio insieme, che ti ha visto crescere da ragazzo giovane con un talento grezzo e la passione per il calcio, all’uomo che sei oggi, un giocatore di fama mondiale. Dopo le tue prestazioni ai mondiali, il palcoscenico più grande di tutti, tutto il mondo pronunciava il tuo nome. Tutti hanno visto quello che ho sempre saputo, il ...

Ufficiale: Sofyanè un nuovo calciatore del Manchester United . Il centrocampista marocchino ex Fiorentina è ... accennando anche alle offerte rifiutate in estate: "riposto in me la tua ...... "Chiaramente il giocatore, da allenatore nonvita. Devo ringraziare mia moglie, non so come ... ma l'ho visto ai Mondiali:. Mi ha commosso molto, sembravo io quando giocavo a 27 anni". ...... il secondo è la vera certezza di Didier Deschamps : sebisogno di un gol importante citofonare ... Mondiali, Top delle semifinali:è un gioiello, Ziyech incanta. Il Marocco chiude la sua ...

Manchester United, l'agente di Amrabat: "Hai rifiutato ogni club per i ... Footballnews24.it

Il Manchester United ha accolto il suo neo acquisto Amrabat, con l'agente del marocchino che si è espresso in merito agli ultimi mesi ...Sofyan Amrabat voleva solo il Manchester United ... fa sapere che l'ormai ex Fiorentina ha rifiutato ogni altro club pur di raggiungere i Red Devils: "Hai fatto un sogno che ti ha visto giocare sotto ...