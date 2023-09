Affitti brevi | New York mette un freno ad Airbnb | ecco cosa aspettarsi

(Di martedì 5 settembre 2023) Le nuove regole in vigore dal 5 settembre: solo chi vive nella stessa abitazione potrà affittare per meno di 30 giorni Anche Newchiude la porta ad. Dopo alcune gradi città come Amsterdam, San Francisco, Barcellona e Parigi, da oggi, 5 settembre 2023, nella Grande Mela entra in vigore la nuova normativa sugliinferiori a 30 giorni, che saranno consentiti solo se l’host è presente durante il soggiorno e non ha più di due ospiti. Imponendo pesanti multe a chi viola le regole, la Legge locale 18 prevede che chi vuole affittare una stanza o un appartamento debba prima registrarsi presso un apposito registro dell’Ufficio del Sindaco per l’applicazione delle leggi speciali, ed ottenere una sorta di ‘certificazione di conformità’. Per riscuotere le tariffe associate ai soggiorni di breve durata,, ...

... e le piattaforme potrebbero essere multate fino a 1.500 dollari per transazioni che coinvolgonoillegali. Si prevede che la mossa porterà alla rimozione di migliaia di inserzioni dalle ...Per prima cosa occorre intervenire subito sugli, che rappresentano il fenomeno abusivo di gran lunga maggiore. Glinon sono attività extralberghiera semplicemente perché ...Più che di una stretta forse sarebbe più corretto parlare di una morsa che rischia di soffocare in maniera definitiva il mercato deglia New York , con buona pace di AirBnb e Booking. Nella Grande Mela è infatti entrata in vigore una legge che stabilisce paletti stringenti suglia breve termine al duplice scopo ...

New York blocca gli affitti brevi. E Airbnb perde decine di migliaia di alloggi QUOTIDIANO NAZIONALE

Le nuove regole in vigore dal 5 settembre: solo chi vive nella stessa abitazione potrà affittare per meno di 30 giorni ...La legge impedisce alle persone di affittare case agli ospiti per meno di 30 giorni, a meno che l’host o l’affittuario non sia fisicamente presente nell’appartamento o nella casa durante il soggiorno ...