Acqua | non berne mai più di così ogni giorno | rischi gravi conseguenze

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 5 settembre 2023) Se bereè fondamentale per la salute, dall’altro lato esagerare non solo è dannoso ma anche fortementeoso: ecco perché Quante volte ci siamo sentiti dire dal medico o dai famigliari che beviamo troppo poco? Di fatto, per la maggior parte della popolazione è vero ma noi italiani dobbiamo ammettere di essere piuttosto bravi: consumiamo in media un litro e mezzo dial, in linea quindi con le indicazioni degli esperti. Bereè infatti fondamentale per la salute dell’organismo e per il corretto funzionamento di corpo e mente; come in tutto, però, esagerare è sbagliato. Ecco a cosa si può andare incontro., nonpiù di: può essere pericoloso (grantennistoscana.it)Quando sentiamo parlare di bere tanta ...