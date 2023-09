Aborto Pro Vita FamigliaOMS | OMS choc il 19% del budget per aborto e contraccezione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) (Roma, 5 settembre 2023) - Roma, 5 settembre 2023 - «Oltre 7,6 milioni di dollari, ovvero l'11% del totale delannuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità viene destinato per il cosiddetto e fantomatico “sicuro”, mentre un altro 8%, quasi 6 milioni di dollari, sono stanziati per la pianificazione familiare e la. Sono i datidel leader nordcoreano Kim Jong-un ha in programma un viaggio in Russia . Dati drammatici forniti dalla stessa Organizzazione parlano di oltre 56 milioni di aborti all'anno in tutto il mondo. Un vergogna planetaria se pensiamo che lo scopo principale dell'Oms è quello di «portare tutti i popoli al più alto grado possibile di salute». L', invece, non è mai “sicuro” non solo perché può avere conseguenze ...