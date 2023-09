Aborto Pro Vita FamigliaOMS | OMS choc il 19% del budget per aborto e contraccezione

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 settembre 2023 – «Oltre 7,6 milioni di dollari, ovvero l’11% del totale delannuale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità viene destinato per il cosiddetto e fantomatico “sicuro”, mentre un altro 8%, quasi 6 milioni di dollari, sono stanziati per la pianificazione familiare e la. Sono i datidel documento 2022-2023 del Programma sulla Riproduzione Umana dell’Oms. Dati drammatici forniti dalla stessa Organizzazione parlano di oltre 56 milioni di aborti all’anno in tutto il mondo. Un vergogna planetaria se pensiamo che lo scopo principale dell’Oms è quello di «portare tutti i popoli al più alto grado possibile di salute». L’, invece, non è mai “sicuro” non solo perché può avere conseguenze gravi per la salute ...