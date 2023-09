Abaya vietata nelle scuole in Francia | gli studenti protestano | “Non è la cosa più importante a cui pensare”

nelle scuole in Francia, gli studenti: "Non e' un indumento religioso". Le voci degli alunni di un liceo di Lione in reazione al divieto sono unanimi. "Un outfit come un altro", "non e' ...... al suono della campanella, ieri si sono presentate in classe indossando la controversa tunica islamica tradizionale, la, espressamentedal nuovo regolamento introdotto da Matignon ...... ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Gabriel Attal , secondo cui nella veste si ravvisa "l'ostentazione del segno religioso" che in Francia èdalla legge. L'è un tradizionale ...

Abaya vietata nelle scuole in Francia, gli studenti: 'Non e' un indumento religioso' Tiscali Notizie

La decisione del ministro francese dell'Istruzione, Gabriel Attal, di vietare l'uso dell'abaya nelle scuole statali francesi a partire dal 4 settembre ha sollevato un vespaio di reazioni.In Francia sono state allontanate dalla scuola dozzine di ragazze musulmane perché si sono rifiutate di togliersi l’abaya.