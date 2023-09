(Di martedì 5 settembre 2023) . Le voci degli alunni di un liceo di Lione in reazione al divieto sono unanimi. "Un outfit come un altro", "non e' ...

Abaya vietata nelle scuole in Francia, gli studenti: 'Non e' un indumento religioso'. Le voci degli alunni di un liceo di Lione in reazione ...AGI - Primo giorno di scuola nel segno della sfida all'autorità per 298 alunne francesi che, al suono della campanella, ieri si sono presentate in classe indossando la controversa tunica islamica ...