A Saint-Vincent | Cuffaro tenterà di ridare vita alla Democrazia cristiana | “C’è grande voglia di Dc”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 settembre 2023) Rimettere insieme tutte le anime centriste per. Il progetto politico di Totò, segretario nazionale Dc, procede spedito. Dopo aver vinto le amministrative e le Regionali siciliane, facendo ingresso nel governo Schifani e in diverse giunte comunali, come quella di Palermo, l’ex presidente della Regione Siciliana ora punta oltre lo Stretto. L’appuntamento è in autunno adove si riuniranno tutti i satelliti di quella che fu la Balena Bianca. Ed è da quel pulpito chelancerà l’appello ai Rotondi, ai Cesa al fine “di rimettere insieme tutte le anime democristiane”. Intanto, dopo 30 anni torna la “Festa dell’amicizia” organizzata dDc di ...