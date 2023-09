A Roma agevolazione per under 19 | con 50 euro tpl illimitato

(Di martedì 5 settembre 2023) Il Comune diha appena approvato una delibera che prevede l’abbattimento delle tariffe del trasporto pubblico locale per i ragazzi19. Dal 7 mattina, con una spesa di 50, si potrà acquistare il nuovo titolo, che avrà una durata di 365 giorni e che sarà valido su tutti gli autobus, le metropolitane e i tram di Atac, sui mezzi diTpl, per i treni regionali e per i mezzi Cotral. Le novità sono state annunciate questo pomeriggio dal sindaco di, Roberto Gualtieri. “Grazie alle delibera appena approvata – ha detto – abbatteremo il costo del Tpl per i nostri ragazzi in modo davvero significativo. Con 50di spesa, praticamente 4al mese, si avrà un accesoa tutto il tpl, con un abbattimento rilevante del costo ...

Mobilità, approvate agevolazioni Tpl per under 19 Roma Capitale

Con queste parole il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presentato in Campidoglio la nuova agevolazione che verrà applicata in favore dei giovani romani under 19. Questo nuovo abbonamento annuale ...Dal 7 mattina, con una spesa di 50 euro, si potrà acquistare il nuovo titolo, che avrà una durata di 365 giorni e che sarà valido su tutti gli autobus, le metropolitane e i tram di Atac, sui mezzi di ...