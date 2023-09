A Paolo Conti e Fabio Viola il Premio Internazionale ‘Comunicare l’archeologia’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 settembre 2023) A, editorialista del Corriere della Sera e scrittore, epioniere della gamification nei beni culturali italiani, sono stati protagonisti della prima edizione del, che apre il programma integrato ‘La Villa Romana si racconta’ organizzato dal Comune di Positano e finanziato dal Ministero dell’Interno su fondi per progetti contenenti misure per la promozione del patrimonio artistico delle città d’arte. La perla della Costiera amalfitana e capitaledella danza si sta affermando sempre più anche come ‘città archeologica’ grazie alla sua straordinaria Villa Romana, lussuosa villa d’ozio con affreschi in IV stile e resti medioevali soprastanti, ...