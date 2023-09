5 settembre 1998 | Galles 0-Italia 2 | buona la prima per Dino Zoff

(Di martedì 5 settembre 2023): l’esordio dicome CT dell’Il 5del, a Liverpool,fece il suo esordio come CT dell’contro il. Un match valevole per la qualificazione ad Euro 2000. Gli azzurri iniziarono la partita con Peruzzi in porta. Difesa a 4 composta da Panucci e Pessotto sulle fasce e da Cannavaro e Iuliano al centro. In medianaBaggio ed Albertini e sugli esterni Fuser e Di Francesco. L’attacco invece è composto da Del Piero e Vieri. Negli avversari tra i giocatori di maggiore importanza c’era Ryan Giggs. Il talento del Manchester United era il terminale offensivo di quella squadra. Dopo 20? senza particolari emozioni, la nazionale ...

Cosa sappiamo dei suoi figli e del marito Dal 5debutta su Rete4 con 'E' sempre ... invece, Bianca Berlinguer ha avuto la sua unica figlia, Giulia, nata nel. Luigi Manconi è nato a ......ha vinto il premio 'Viewer's Choice' (). IL NUOVO DISCO Diddy ha recentemente annunciato il suo attesissimo capolavoro R&B 'The Love Album: Off the Grid' che uscirà il 152023, in ...... partiti da Imperia, hanno avuto, il 2, una grossa sorpresa: una balenottera accompagnata ... Noi la avevamo avvistata per la prima volta nelgià con le vistose cicatrici tra il dorso e il ...

G.P. d'Italia 1998 – 13 settembre 1998 - Motoremotion.it Motor Emotion

Il grande cantante di Poggio Bustone, morto il 9 settembre 1998, ha dato vita con Mogol ad alcune delle più importanti pagine della nostra musica. Il 27 settembre esce il cofanetto "Masters 2" ...La gara tra Italia e Stati Uniti, quarto di finale dei Mondiali 2023 di basket, sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Rai 2. Il match si potrà vedere anche su Sky, sul canale Sky Sport Summer; e ...