3 brand che realizzano trucchi per persone con disabilità

(Di martedì 5 settembre 2023) Nel mondo della bellezza, l’inclusività è diventata una parola d’ordine, ma spesso si dimenticano le esigenze dellecon. Fortunatamente, alcune aziende stanno cercando di colmare questa lacuna, creando prodotti di bellezza progettati per essere accessibili a tutti. Vi raccomandiamo... Come realizzare un perfetto Strawberry Makeup, il trend dell'autunno 2023 Guide di Terri Bryant Uno dei pionieri in questo settore è Terri Bryant, ex truccatrice di celebrità, che ha affrontato sfide significative dopo che le è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. La sua esperienza personale l’ha ispirata a fondare GUIDE ...

... ceo Scalapay, illustrera' il percorso di crescita e i traguardi raggiunti dalla FinTech, in un intervento dedicato a nuovi prospect epartner', e' indicato ancora nel comunicato,aggiunge ...Hop di Bottega Veneta Partiamo da lei perché Bottega Veneta è uno dei, a livello di borse, attira di più in questo particolare momento. Sarà perché ha messo sul mercato un discreto numero ...Come da tradizione, la serata di gala è una straordinaria vetrina per i designer italianihanno ... Ildi abito e gioielli è Federica Tosi Floreale e rétro il look di Giovanna Mezzogiorno. L'...

Brand purpose: servono strategie per allineare narrazione e azione Mark Up

Il rione Sanità oggi è un bel rione rispetto a prima, è diventato quasi un brand grazie anche alle catacombe. Ma quel vicolo non lo conosceva nessuno. Quando il bambino ci chiese di essere ...Cosmic annuncia l’ingresso in azienda di Jessica Gazzoli all’interno del Leadership Team con il ruolo di Brand Partnerships Director Italia. "Sono entusiasta di unirmi a Cosmic ...