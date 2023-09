Zucche salutari belle e buone

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ho raccolto in questi giorni tre varietà di: zucca rossa Reddy, zucca violina a forma di violino, zucca moscata a grandi spicchi. Sonoe sono. Ma sopratutto sono ricche di nutrienti. Contengono una limitata dose di carboidrati. Sono una miniera straordinaria di caroteni che creano il colore delle. I carotenoidi sono molecole lipidiche composti da oltre 40 atomi di carbonio, sono nutrienti essenziali perché il corpo umano non riesce a sintetizzarli. Licopene, luteina, zeaxantina, betacaroteni …sono i carotenoidi più conosciuti. La loro azione principale sta nell’agire sul nostro patrimonio genico, di modulare il DNA a funzioninei nostri organi. L’azione delle molecole alimentari sul DNA. La carenza di luteina e zeaxantina causa patologie nell’occhio: la maculopatia ...

