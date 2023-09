Zelensky sostituisce il ministro della Difesa e sceglie Umerov | abile negoziatore che sa di Crimea

...in guerra e non lo è a maggior ragione ora che tutti sono convinti che la controffensiva sia in stallo - nonostante i piccoli avanzamenti ucraini e le zero conquiste russe dopo Bakhmut - ma...il ministro della Difesa Reznikov E nel pieno della controffensiva stessa e' arrivata l'attesa decisione didi sostituire il ministro della difesa Reznikov con il suo ...La versione ufficiale del premier ucrainosul cambio di guardia: Reznikov "ha vissuto più di 550 giorni di guerra. Credo abbia bisogno di nuovi approcci e altre forme di interazione sia con ...

Zelensky sostituisce Reznikov: Rustem Umerov nominato nuovo ministro della Difesa

Oleksii Reznikov è finito al centro di uno scandalo che alimenta ambiguità sulla corruzione nel paese. Il presidente non aveva scelta: ha deciso di sostituirlo perché il ministero "ha bisogno di un nu ...“Ho deciso di sostituire il ministro della Difesa ucraino. Oleksiy Reznikov ha vissuto più di 550 giorni di guerra su larga scala. Credo che il Ministero abbia bisogno di nuovi approcci e di altre for ...