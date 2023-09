Zelensky affida la Difesa a Umerov | negoziatore esperto con la Crimea nel cuore

(Di lunedì 4 settembre 2023) Membro della comunità tatara, in Parlamento con il partito d'opposizione filoeuropeista Holos. Sostituirà Reznikov, in odore di corruzione. Servirà il via libera del Parlamento di Kiev

... dice: "I partner internazionali" sono un elemento fondamentale in ogni vittoria, in ogni ... La Russia, secondo l'esercito ucraino, siai raid aerei per arginare l'avanzata: "Gli altri ...... dice: "I partner internazionali" sono un elemento fondamentale in ogni vittoria, in ogni ... La Russia, secondo l'esercito ucraino, siai raid aerei per arginare l'avanzata: "Gli altri ...... che la Germania ha percepito più intensamente di altri paesi 'perché sial gas russo a ... la NATO e Volodymyr, il presidente ucraino, in una guerra che non doveva essere combattuta. È ...

Ucraina, Zelensky: "Se porto guerra in Russia perdo alleati": le ... Adnkronos

Membro della comunità tatara, in Parlamento con il partito d'opposizione filoeuropeista Holos, sostituirà Reznikov ...(Adnkronos) – Se l’Ucraina dovesse portare la guerra sul territorio della Russia, perderebbe l’appoggio della coalizione internazionale che da oltre 18 mesi sostiene il paese aggredito con aiuti e arm ...