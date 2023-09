Zeekr 001 FR - 1 282 CV per sfidare la Tesla Model S Plaid

(Di lunedì 4 settembre 2023) Laintroduce la variante sportiva della 001 con potenza e prestazioni da supercar. Si tratta della 001 FR, che sarà ordinabile in Cina a partire dal mese di ottobre e sarà prodotta in sole 99 unità al mese proposte a circa 1 milione di yuan, pari a circa 130 mila euro al cambio attuale, con un corso di guida incluso. La 001 standard è in arrivo in Europa, ma non sappiamo ancora se la sportiva FR sarà proposta al di fuori del mercato interno. 1.265 CV, quattro motori e ricarica ultra rapida. Rispetto alla 001 bimotore da 544 CV, la FR cambia tutto: il powertrain adotta infatti quattro motori elettrici per 1.265 CV totali, con due unità da 211 CV ciascuna all'anteriore e due da 422 CV al posteriore. Lo 0-100 km/h dichiarato è pari a 2,36 secondi, dato che scende a 2,07 secondi nel test che include una fase di roll-out identico a quello utilizzato da ...

... Polestar 4 ha già l'ultima tecnologia Mobileye , come SuperVision, disponibile sin dall'inizio in tutti i mercati e già presente anche sulla cugina. Ricordiamo che Polestar 4 è la più ...Inoltre, lo scorso anno Catl aveva fornito per la, modello del brand proprietario di Geely, produttore cinese di veicoli elettrici, la batteria "Qilin" da 140 kWh rendendola il primo ...Per esempio nel giugno 2022 ha presentato la sua batteria Qilin che ha debuttato sul SUVdel gruppo GEELY. Vanta una densità energetica di 255 Wh/kg, garantisce 1000 km di autonomia e ...

Zeekr 001 FR: dati tecnici, motore, interni, cavalli - Quattroruote.it Quattroruote

Ze geven het zelf toe: de Zeekr 001 FR heeft zijn pijlen gericht op de Tesla Model S Plaid. Deze gloednieuwe elektrische kruisraket wordt de extreme performance-versie van de Zeekr 001. En extreem is ...Dit is de Zeekr 001 FR: een 1.265 pk sterke viermotorige topversie die nog eens 245 pk sterker is dan de Tesla Model S Plaid ...