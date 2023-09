Zazzaroni | «Milanesi partite bene | Inter non migliorata sull’undici»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023)e Milan sonofortissime con tre vittorie consecutive in altrettanteperò non convintonerazzurro? Su Tutti Convocati, Ivansulla partenza delle due: «Entrambe migliorate nella profondità, sugli undici però l’non è. Prima avevi Dzeko, Lukaku e Brozovic come titolari, ora hai Calhanoglu, Sommer e Thuram. Sono, forse il Milan ha qualcosa in più rispetto a qualità. Allegri ha ragione, la Juventus non è una squadra da Scudetto. Le altre tre sono più forti e anche abbastanza nettamente».-News - Ultime notizie e calciomercato ...