(Di lunedì 4 settembre 2023) Non lasciare nessuno indietro, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione, tassello fondamentale e imprescindibile nella creazione del nostro futuro. Questa l'anima ...

Non lasciare nessuno indietro, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione, tassello fondamentale e imprescindibile nella creazione del nostro futuro. Questa l'anima ...Dal punto di vista materiale, invece, la mobilitazione è variegata, a partire da quella del locale Lions Club che ha aderito al service di rilevanza nazionale e multidistrettuale '', ...Il Lions Club Gubbio ha infatti aderito al Service Multidistrettuale che, nel periodo 2023 - 2026, mette in campo il progetto "", dedicato agli studenti. Con la raccolta di materiale scolastico di qualunque genere, da penne e matite a quaderni e pennarelli, da astucci e diari a libri e zaini, i Lions Clubs ...

Zaino sospeso contro il caro scuola: l'iniziativa dei Lions - Luce Luce

Il materiale acquistato può essere donato alle strutture che aderiscono. Progetti attivi a San Lazzaro, Lugo e nelle prossime settimane anche alle Cucine Popolari di Bologna e negli Ipercoop ...Un valido supporto per il diritto allo studio degli studenti e per le tasche delle famiglie in difficoltà. I punti raccolta sono dislocati su tutto il territorio nazionale in librerie, supermercati e ...