Yellowstone | la protagonista di Killers of the Flower Moon all' attacco | La serie è deludente e deplorevole

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 settembre 2023) Lily Gladstone,del nuovo film di Martin Scorsese, ha fortemente criticato il western drama con Kevin Costner. Arriverà nelle sale italiane il 19 ottobreof the, nuovo film del regista premio Oscar Martin Scorsese già presentato, e adorato dalla critica, al Festival di Cannes di quest'anno. Grandel'attrice Lily Gladstone, scelta per vestire i panni di Mollie Burkhart (nativa Osage realmente esistita), che di recente ha criticato la rappresentazione del Far West nelladi Taylor Sheridan. "" ha commentato ai microfoni di Vulture. "Senza nessuna offesa a tutti i nativi americani che vi hanno fatto parte. Anch'io sono stata provinata più volte per un ...