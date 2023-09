XXVIII mostra di modellismo statico di Santa Maria Capua Vetere

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 4 settembre 2023). Il 9 e il 10 settembre si terrà laInternazionale diorganizzata dal Club Masc di, presso l’agriturismo “La Colombaia“, un evento di particolare importanza che richiama visitatori, giudici e concorrenti da tutta Europa. Numerose le nazioni rappresentate alla-concorso anche per quest’anno. Francia, Grecia, Spagna, Olanda tra le altre. Saranno migliaia, invece, le opere in gara, tutte di altissima qualità e divise per categorie, per quella che è oramai una delle più sentite ed importanti kermesse del settore in ambito nazionale e continentale, con il Club Masc che anche quest’anno ...