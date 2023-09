Woody Allen sulla sua carriera | la vita “bellissima” e la sua giornata tipo

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 4 settembre 2023)ha ricevuto un’accoglienza calorosa a Venezia 2023 per il suo film Coup de Chance e ne ha approfittato per tirare le sommesuacinematografica,suasua, dedicata anche al lavoro. “Sono sempre stato molto fortunato, ho avuto due genitori che mi amavano, ottimi amici, una, matrimonio, figli, non sono mai stato in ospedale, sto per compiere 88 anni. Quando ho iniziato a girare film tutti hanno enfatizzato cose che facevo bene e non mi hanno mai ritenuto responsabile di altre cose. Sono sempre stato lodato e ho ottenuto risposta, spero che questa buona fortuna continui, in fondo è appena pomeriggio.” – ha sottolineato ironicamente ...