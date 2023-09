Woody Allen | “#Metoo una buona cosa | in alcuni casi sciocca” Il regista a Venezia con Coup de Chance forse il suo ultimo film

(Di lunedì 4 settembre 2023) Mentre riceve l’applauso della sala stampa alla Mostra del Cinema didove presenta il suo 50° e, fa il giro del mondo l’intervista che l’87ennedi New York in cui parla del suo cinema e non solo. Rispondendo a una domanda sul(il movimento di denuncia delle donne che hanno subito abusi, ndr) dice: “Penso che qualsiasi movimento in cui ci sia un beneficio reale, in cui si fa qualdi positivo, diciamo per le donne, sia una. Quando diventa sciocco, è sciocco. Ho lettoin cui è stato molto vantaggioso, in cui la situazione è stata molto vantaggiosa per le donne, e questo è positivo. Quando leggo diin un articolo sul ...

A 87 anni, al suo cinquantesimo film, dopo 56 anni di carriera da regista e ancora di più di quella da sceneggiatoreè pronto per andare in pensione. Coup de chance , presentato oggi fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, potrebbe " con buona probabilità " essere il suo ultimo film. A Variety ...AGI/Vista -arriva al Festival del Cinema di Venezia. Ecco le immagini dell'arrivo del regista.Dopo la gelida accoglienza del film The Palace di Roman Polanski, questa sera a Venezia è un altro regista che rientra nella sfera degli emarginati di Hollywood per motivi di sessismo. È(87 anni), il regista di 'Annie Hall' e 'Match Point', maestro dell'umorismo e della satira sociale, vive tuttavia da diversi anni ai margini della settima arte, non va quasi piu' in ...

Woody Allen, il celebre regista, sceneggiatore e attore di fama internazionale, è giunto a Venezia per presentare il suo ultimo lavoro, "Coup de Chance". Questo evento è stato accolto con grande entus ...Woody Allen non è apparso preoccupato di poter divenire una vittima della cosiddetta cancel culture: 'Non so cosa significhi' ...