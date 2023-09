Woody Allen | Ho sempre sognato fare film come gli europei La morte? Meglio non pensarci

Per il cinquantesimo film,torna a Venezia, fuori concorso, a sedici anni di distanza da Sogni e delitti. Primo lavoro girato in francese, a Parigi, Coup de chance (Colpo di fortuna), in sala prossimamente per Lucky ...A 87 anni, al suo cinquantesimo film, dopo 56 anni di carriera da regista e ancora di più di quella da sceneggiatoreè pronto per andare in pensione. Coup de chance , presentato oggi fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, potrebbe " con buona probabilità " essere il suo ultimo film. A Variety ...AGI/Vista -arriva al Festival del Cinema di Venezia. Ecco le immagini dell'arrivo del regista.

The only thing to do about death is not to think about it, Woody Allen said in presenting his 50th film and first French-language effort Coup de Chance at the Venice Film Festival on Monday. © ANSA ..."Sono sempre stato molto fortunato nella vita. Ho avuto genitori che mi amavano, moglie e figli e, a quasi 88 anni, non sono mai stato un giorno in ospedale. Anche come regista poi mi è andata bene e ...