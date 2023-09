Vuelta a España 2023 | il borsino della prima settimana | Jumbo-Visma super | ma occhio ad Evenepoel ed Ayuso

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) Terminata lalunghissima: nove tappe ricche di emozioni che lasciano però ancora tutto aperto in chiave classifica generale arrivati al primo giorno di riposo. Andiamo a scoprire il. CHI SALE Primoz Roglic: una vittoria di tappa l’ha portata a casa, ma, soprattutto, dà l’impressione di essere uno dei più in forma in salita in gruppo. Ladà spettacolo con lui, Kuss (in maglia di leader) e Vingegaard. Attesa per la cronometro. Enric Mas: nella corsa di casa trova sempre il salto di qualità. È praticamente appaiato agli altri big, può puntare al podio e sognare in grande. Remco ...