Vuelta 2023 | prima settimana in archivio | è già Evenepoel contro la corazzata Jumbo-Visma

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 settembre 2023) Laa Espanavive il suo primo giorno di riposo, un’occasione utile per tracciare un bilancio di quanto accaduto nelle nove tappe andate in scena finora senza tralasciare uno sguardo a quella che potrà essere la secondadella corsa spagnola. Sono già arrivate indicazioni importanti tra conferme, sorprese e anche qualche delusione, ma in generale lasi conferma un appuntamento sempre pronto allo spettacolo nonostante qualche pecca organizzativa non di poco conto. Proprio l’organizzazione sembra pagare dazio rispetto al Tour ma anche al Giro d’Italia, che con l’appuntamento spagnolo vive un costante confronto vista l’impossibilità di essere paragonato al livello della Grande Boucle. Nonostante questo la corsa prosegue nel solco di un preannunciato duello tra la...