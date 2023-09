Vuelta 2023 | decima tappa Valladolid – Valladolid | percorso e altimetria

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di cronometro individuale allaa Espanain occasione della, che propone i 25,2 chilometri contro il tempo nella città di. Una frazione sicuramente da non perdere in ottica classifica generale, visto che alcuni corridori potrebbero accumulare vantaggi importanti rispetto ai diretti rivali nella lotta per la maglia rossa. Ilsi presenta senza particolari difficoltà altimetriche, con strade ampie dove gli specialisti potranno sviluppare grande velocità e aerodinamicità. Di seguito il dettaglio tecnico dellafrazione.: ORARI, TV E STREAMING: IL CALENDARIO COMPLETO...

Kämna, ufficialmente entrato nella cerchia dei ciclisti capaci di vincere almeno una tappa nei tre Grandi Giri (Giro d'Italia, Tour de France e), ha avuto la meglio sul corridore di Montelupo ...Lennard Kamna vince la nona tappa della, con traguardo in salita a Collado de la Cruz de Caravaca: neutralizzati, discutibilmente, gli ultimi 2 km. nbsp;Il commento di Ciro Scognamiglio, in studio con Giacomo ...Ha vinto al Tour (Villard de Lans 2020), al Giro (Etna 2021), ora alla: il suo posto nella storia è assicurato. MATTEO SOBRERO 8. Bravo e coraggioso perché non accetta di starsene buono in ...

Vuelta 2023, caos tappa 9: vince Kamna nel finale farsa. La nuova classifica generale Quotidiano Sportivo

Terminata la prima lunghissima settimana della Vuelta a España 2023: nove tappe ricche di emozioni che lasciano però ancora tutto aperto in chiave classifica generale arrivati al primo giorno di ripos ...Lenny Martinez ha indossato a più riprese la maglia rossa della gara spagnola. Il padre Miguel ha corso per Ivano Fanini. "I successi di Lenny ci fanno felici".