VOTI&STATS – Inter Fiorentina | il tracollo viola condanna il “giochismo” di Italiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tutti i numeri e le statistiche della sfida tra, terminata con il punteggio di 4-0 per i nerazzurri «Chi sostiene che il possesso palla di per sé non significhi nulla troverà argomenti in questa partita. Laha posseduto il pallone per il 60 per cento del match ed è stata bastonata. É inutile palleggiare, se non si trovano sbocchi offensivi e se non si è capaci di organizzare transizioni ferree e riposizionamenti offensivi»: la valutazione di Sebastiano Vernazza oggi su La Gazzetta dello Sportla prestazione, che peraltro ha nel numero di 21 tiri incassati a fronte di soli 6 fatti la misura precisa del fallimento di San Siro. La traduzione è nota: 4 gol presi, 2 pali colpiti dai nerazzurri, una sensazione di inferiorità totale sulla quale può avere inciso ...