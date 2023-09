Volley | Paola Egonu ha scelto di non fare il Preolimpico! Le convocate dell’Italia e la motivazione

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dopo i fallimentari Europei conclusi al quarto posto, non c’è tempo per tirare il fiato in casa Italia. La Nazionale difemminile sarà infatti chiamata a disputare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre. Il CT Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per un collegiale di preparazione che andrà in scena a Cavalese (in provincia di Trento): tra le 15 azzurre impegnate in Val di Fiemme, il tecnico dovrà selezionare le 14 giocatrici che prenderanno parte al torneo pre-olimpico. L’Italia se la dovrà vedere soprattutto con gli USA e con la Polonia, ma non dovrà sottovalutare Thailandia, Corea del Sud e Germania, mentre Slovenia e Colombia sono di caratura inferiore. Si disputerà un round robin a otto squadre (ciascuna affronta le altre sette compagini una solta volta) e le prime due ...