Volley | Ferdinando De Giorgi | “Dobbiamo avere questo tipo di mentalità | dobbiamo andare per la nostra strada”

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’Italia ha battuto per 3-0 la Svizzera ad Ancona nell’incontro valido per la prima fase a gironi degli Europei 2023 dimaschile: si tratta della quarta vittoria per la Nazionale allenata daDe, che a fine partita ha parlato a caldo a microfoni della RAI. L’analisi del match: “Sono partite sempre delicate, perché la Svizzera è la squadra tecnicamente meno quotata del nostro girone, quindi quando incontri queste squadre il problema è che cominci a mettere le cornici, oppure aspetti che siano gli altri a fare, mentre devi fare tu. Devo dire che i ragazzi, a parte un po’ il secondo set, sono andati solo per la loroed è importante per la, oltre che per il gioco, oltre ad aver avuto l’opportunità di far giocare i due centrali che fino ad ora avevano giocato un ...