Volley femminile | Paola Egonu non ci sarà per la qualificazione olimpica? Rebus azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un’indiscrezione importante. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a firma Gian Luca Pasini,non farà parte del gruppo della Nazionale italiana diche il dal 16 settembreimpegnato nel torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre saranno in campo a Lodz e affronteranno USA, Polonia, Germania, Thailandia, Corea del Sud, Colombia e Slovenia. Il format prevede un round robin e soltanto le prime due classificate otterranno il pass a Cinque Cerchi. Le altre dovranno rivolgere la loro attenzione al ranking internazionale. Un’eventualità, quest’ultima, che ora come ora sorriderebbe alla selezione del Bel Paese. Si è in attesa dell’ufficialità su, ma la notizia non sorprende così tanto visto quanto è accaduto ...