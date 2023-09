Volley femminile | Paola Egonu assente dalla lista per il preolimpico

(Di lunedì 4 settembre 2023) Appena finiti i deludenti Europei chiusi con la sconfitta nella finale per il bronzo con l’Olanda, l’Italsi ritroverà il 9 settembre a Cavalese per preparare il torneo di qualificazione olimpica in programma a Lodz dal 16 al 24 settembre. La sorpresa è l’assenza di. La decisione è stata concordata con il ct Davide Mazzanti e il presidente federale Manfredi. La schiacciatrice ha preferito prendersi un periodo di riposo dopo le fatiche degli Europei. Le azzurre esordiranno nelil 16 settembre alle 20:45 contro la Corea del Sud. Il giorno dopo sempre alle 20:45 la sfida con la Slovenia prima della due giorni 19-20 settembre con i match contro Thailandia, ore 14:30, e Colombia, ore 11:30. Chiuderanno il torneo le sfide con Usa, Germania e Polonia rispettivamente il ...

Ebrar Karakurt e Melissa Vargas, i volti simbolo della nazionaledidella Turchia L'esordio: arrivo e vinco. Tutt'ora la giocatrice nata a Cienfuegos è sotto contratto con il club ......e Margot Piraccini alle finali scudetto di beachFipav in programmazione a Bellaria. Le portacolori di PowerBeach si erano qualificate per la finale assoluta del tabellone Under 16...2023 - 2024 Serie B1Squadra Terrasini Se ilfosse come il celebre programma tv 'Quattro ristoranti', Alessandro Borghese non avrebbe alcuna difficoltà nello scegliere i voti ...

Gli allenamenti sono appena iniziati e l’allenatore della formazione torinese non vuole ancora sbilanciarsi con le proprie impressioni ...Giù il sipario, giù dal podio. Le azzurre del volley hanno chiuso a Bruxelles gli Europei al quarto posto cedendo la “finalina” con l’Olanda (3-0). Il torneo, iniziato con ben altri auspici, è ...