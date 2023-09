Volley femminile | l’Italia scivola nel ranking mondiale! Flop agli Europei | cosa cambia per qualificarsi alle Olimpiadi?

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023)ta in sesta posizione nelFIVB di, la graduatoria mondiale stilata della Federazione Internazionale di Pallavolo. La nostra Nazionale ha concluso glicon un amarissimo quarto posto, dopo aver perso la semifinale contro la Turchia al tie-break (nonostante un vantaggio di 2-1 e 18-14) e l’atto conclusivo per il bronzo contro l’Olanda per 3-0. Il doppio ko fatto registrare a Bruxelles ha fatto perdereazzurre ben 16,28 punti complessivi: 3,59 contro la banda di Daniele Santarelli e addirittura 12.69 contro le tulipane. Tra l’altro i sette successi consecutivi raccolti in precedenza erano valsi soltanto 7,03 punti. Responso chiaro: al termine della rassegna continentale si sono persi 9,25 punti. Va ricordato che il ...