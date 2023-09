Volley | Europei 2023 | l' Italia fa quattro su quattro Battuta la Svizzera

(Di lunedì 4 settembre 2023) L'Italottiene ad Ancona la sua quarta vittoria europea contro laper 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) non senza fatica in un PalaRossini che ha fatto sentire il suo calore con 4036 presenti. La buona prova dei ragazzi di Mario Motta, allenatore con un passato con la nazionalena...

L’Italia agli Europei maschili di volley prosegue il cammino senza sconfitte. Gli azzurri, infatti, in questa quarta giornata battono 3-0 anche la Svizzera. Nuovo 3-0 e primo posto sempre più vicino.Spettacolo puro al Palasport di Ancona dove l’Italia mette in scena l’ennesima performance da applausi contro la Svizzera in quella che rappresenta la quarta uscita degli Europei di volley maschile.