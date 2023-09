Volley | Europei 2023 | Francia sconfitta dalla Romania | Slovenia prima | la Serbia insegue l’Italia | ok Olanda

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sta per giungere alle sue battute finali la fase a gironi deglidimaschile. La notizia del giorno è la clamorosadellacontro la: i Campioni Olimpici hanno perso per 3-1, ma si erano nei fatti già garantiti il primo posto nel girone (avranno bisogno di un set contro la Grecia per averne la matematica certezza). Il CT Andrea Giani ha lasciato a riposo Trevor Clevenot, Barthelemy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Jean Patry e Antoine Brizard, mentre Earvin Ngapeth ha giocato soltanto i primi due set (3 punti). Si sono messi in mostra Stephen Boyer (19 punti) e Yacine Louati (15 punti), ma lafesteggia in grande con Robert Aciobanitei (20 punti) e Alexandru Rata (12) garantendosi il terzo posto nel gruppo D alle spalle del ...

Dopo le vittorie con Belgio, Estonia e Serbia, gli azzurri di Fefé De Giorgi vincono ancora e si avvicinano al primo posto nel girone degli. Ad Ancona battuta 3 - 0 (25 - 19 25 - 23 25 - 15) anche la Svizzera allenata dall'italiano Mario Motta, che ha fatto una buona opposizione nonostante il limitato credito internazionale.

PAGELLE ITALIA-SVIZZERA 3-0 VOLLEY MASCHILE SIMONE GIANNELLI ... GIOVANNI SANGUINETTI: 7. Bell’esordio all’Europeo da titolare per il centrale modenese che, pur senza strafare, svolge al meglio il suo ...L’Italia agli Europei maschili di volley prosegue il cammino senza sconfitte. Gli azzurri, infatti, in questa quarta giornata battono 3-0 anche la Svizzera. Nuovo 3-0 e primo posto sempre più vicino.